В Удмуртии 18-летний водитель погиб после столкновения с лосем

Алнаши. Удмуртия. В Удмуртии на территории Алнашского района 18-летний водитель погиб в ДТП с лосём. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики.

Ночью 24 апреля на 55 км дороги «Подъезд Ижевск и Пермь от автодороги М-7 Волга» водитель «Лады Приора» сбил лося, впоследствии выехав в кювет.

Молодой человек погиб на месте, его пассажиры – 18-летняя девушка и молодой человек доставлены в больницу, ещё двум пассажирам оказана разовая помощь.

По факту аварии проводится расследование, устанавливаются причины и обстоятельства аварии.