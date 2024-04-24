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В Удмуртии 18-летний водитель погиб после столкновения с лосем

15:35, 24 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Удмуртии 18-летний водитель погиб после столкновения с лосем
15:35, 24 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
1295
0
#ДТП\n#смерть\n#Удмуртия\n#Лоси
Фото: ИА «Сусанин»
1295
0

Также в ДТП пострадали четыре человека.

Алнаши. Удмуртия. В Удмуртии на территории Алнашского района 18-летний водитель погиб в ДТП с лосём. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики.

Ночью 24 апреля на 55 км дороги «Подъезд Ижевск и Пермь от автодороги М-7 Волга» водитель «Лады Приора» сбил лося, впоследствии выехав в кювет.

Молодой человек погиб на месте, его пассажиры – 18-летняя девушка и молодой человек доставлены в больницу, ещё двум пассажирам оказана разовая помощь.

По факту аварии проводится расследование, устанавливаются причины и обстоятельства аварии.

15:35, 24 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
1295
0
#ДТП\n#смерть\n#Удмуртия\n#Лоси