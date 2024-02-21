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Умер автор заставки к передаче «Спокойной ночи, малыши» Владимир Самсонов

13:18, 21 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Умер автор заставки к передаче «Спокойной ночи, малыши» Владимир Самсонов
13:18, 21 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
94
0
#культура\n#искусство\n#Россия\n#кинематограф\n#телевидение\n#анимация\n#художники\n#мультфильмы\n#смерть\n#некролог
Фото: pxhere.com
94
0

Среди работ мультипликатора – «Здесь могут водиться тигры», «Домовые, или Сон в зимнюю ночь», «Очень Синяя Борода».

Раменское. Московская область. Ушел из жизни советский и российский мультипликатор, режиссер и сценарист Владимир Самсонов. Смерть наступила 20 февраля, пишет «Российская газета».

Об уходе коллеги написал в своем Telegram-канале шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков. Как пишет издание, на счету режиссера и сценариста несколько десятков проектов. Также он создал заставку к телепередаче «Спокойной ночи, малыши!», использовавшуюся в 1986-1994 годах. 

Владимир Самсонов родился в 1936 году, окончил ВГИК. Свой первый мультфильм снял как режиссер в 1971 году. Среди его работ – анимационные короткометражки для детей и взрослых «Мы с Джеком», «Здесь могут водиться тигры» (по рассказу Рея Брэдбери), «Домовые, или Сон в зимнюю ночь», «Очень Синяя Борода» с песнями Геннадия Гладкова, которые озвучили Михаил Боярский, Олег Анофриев и Лариса Долина. Также Самсонов участвовал в создании популярного сатирического киножурнала «Фитиль», снимал заставки для передач советского телевидения. Как художник-мультипликатор первым применил редкую технику – живопись на стекле.

Последние 20 лет жизни Владимир Самсонов провел в дачном поселке под Раменским, тяжело болел, пережил операцию по удалению опухоли. Умер в возрасте 87 лет.

13:18, 21 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
94
0
#культура\n#искусство\n#Россия\n#кинематограф\n#телевидение\n#анимация\n#художники\n#мультфильмы\n#смерть\n#некролог