Житель Глазова получил 11 лет тюрьмы за убийство

Осужденный нанес погибшему не менее четырех ударов ножом в шею, а также девять ударов в грудь.

Глазов. Удмуртия. 11 лет тюрьмы получил житель Глазова за убийство знакомого. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что обвиняемый и потерпевший до совершения преступления вместе ремонтировали машину погибшего. Затем они на этом же автомобиле попали в ДТП.

В июле 2017 года между ними во время распития спиртных напитков возник конфликт.

«Обвиняемый был не согласен с требованиями потерпевшего о выплате денежных средств за разбитый автомобиль», - говорится в сообщении ведомства.

В результате осужденный не менее четырех раз ударил погибшего ножом в шею, а также нанес не менее 9 ударов ножом в грудь с повреждением левого легкого и сердца. После совершения преступления он стер свои отпечатки пальцев и забрал с собой орудие преступления.