Бывшая замначальник Октябрьского отдела службы судебных приставов Ижевска предстанет перед судом за взятку

Женщина получила в общей сумме 40 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в суд направили дело в отношении бывшей замначальника Октябрьского районного отдела судебных приставов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

В декабре 2017 года женщина получила взятку на общую сумму 40 тыс. рублей. За эти деньги злоумышленница должна была отменить запрет на регистрацию квартиры, который ранее был наложен в рамках исполнительного производства.

Женщине грозит от 3 до 8 лет лишения свободы со штрафом до 1,6 млн рублей.

«По результатам проведённой отделом противодействия коррупции проверки, замначальника отдела уволена с федеральной государственной гражданской службы 29.12.2017 в связи с утратой доверия», - сообщает пресс-служба УФССП России по Удмуртской Республике.