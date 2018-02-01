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      В Удмуртии осудили бывшего сотрудника полиции, который подбросил наркотики невиновному

      17:08, 01 февраля, 2018
      Анна Торхова
      17:08, 01 февраля, 2018
      Анна Торхова
      525
      0
      #наркотики\n#Ижевск\n#полиция\n#Удмуртия
      525
      0

      Мужчина проведет за решеткой 5 лет и 6 месяцев.

      Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии вынесли приговор бывшему сотруднику полиции, который подбросил невиновному наркотики. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртской Республики.

      Мужчина, чтобы улучшить свои служебные показатели, сфальсифицировал документы о проведении оперативно-розыскных мероприятий. Бывший сотрудник привлек для участия лицо, которое должно было забрать из тайника наркотики и выдать его полиции, как якобы приобретенные у потерпевшего. Затем мужчина подкинул в одежду задержанному наркотики. После этого злоумышленник начал проводить в отношении невиновного оперативно-розыскные мероприятия.

      Вину бывший сотрудник признал частично.

      Суд назначил мужчине 5 лет 6 месяцев лишения свободы. На приговор повлияли смягчающие обстоятельства -  двое малолетних детей, частичное признание вины, получение контузии во время боевых действий, наличие государственных и ведомственных наград, состояние здоровья и наличие заболеваний его детей и родителей.

      «По результатам проведенной служебной проверки ряд должностных лиц УМВД РФ по Ижевску привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», - сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

      17:08, 01 февраля, 2018
      Анна Торхова
      525
      0
      #наркотики\n#Ижевск\n#полиция\n#Удмуртия

       

       

       

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