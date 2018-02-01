В Удмуртии осудили бывшего сотрудника полиции, который подбросил наркотики невиновному

Мужчина проведет за решеткой 5 лет и 6 месяцев.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии вынесли приговор бывшему сотруднику полиции, который подбросил невиновному наркотики. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртской Республики.

Мужчина, чтобы улучшить свои служебные показатели, сфальсифицировал документы о проведении оперативно-розыскных мероприятий. Бывший сотрудник привлек для участия лицо, которое должно было забрать из тайника наркотики и выдать его полиции, как якобы приобретенные у потерпевшего. Затем мужчина подкинул в одежду задержанному наркотики. После этого злоумышленник начал проводить в отношении невиновного оперативно-розыскные мероприятия.

Вину бывший сотрудник признал частично.

Суд назначил мужчине 5 лет 6 месяцев лишения свободы. На приговор повлияли смягчающие обстоятельства - двое малолетних детей, частичное признание вины, получение контузии во время боевых действий, наличие государственных и ведомственных наград, состояние здоровья и наличие заболеваний его детей и родителей.

«По результатам проведенной служебной проверки ряд должностных лиц УМВД РФ по Ижевску привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», - сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.