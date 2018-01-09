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      Надругавшийся над 4-летней дочерью житель Сарапула отправится на принудительное лечение

      17:45, 09 января, 2018
      Георгий Поветкин
      17:45, 09 января, 2018
      Георгий Поветкин
      416
      0
      #Сарапул\n#Удмуртия\n#уголовное дело\n#происшествие
      Фото: ГТРК Саратов
      416
      0

      После проведения судебной экспертизы мужчину признали невменяемым.

      Сарапул. Удмуртия. Надругавшийся над 4-летней дочерью житель Сарапула отправится на принудительное лечение. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртии, после проведения судебной экспертизы мужчину признали невменяемым.

      Случай произошел в конце июля 2013 года.

      «Днем мужчина на личном автомобиле вывез супругу и дочь на Каму, где отвел дочь в безлюдное место и совершил в отношении нее действия сексуального характера», - сообщили следователи.

      Помимо этого, сарапульчанин в 2013 году получил права, скрыв свое заболевание от врача-психиатра.

      17:45, 09 января, 2018
      Георгий Поветкин
      416
      0
      #Сарапул\n#Удмуртия\n#уголовное дело\n#происшествие

       

       

       

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