После проведения судебной экспертизы мужчину признали невменяемым.

Сарапул. Удмуртия. Надругавшийся над 4-летней дочерью житель Сарапула отправится на принудительное лечение. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртии, после проведения судебной экспертизы мужчину признали невменяемым.

Случай произошел в конце июля 2013 года.

«Днем мужчина на личном автомобиле вывез супругу и дочь на Каму, где отвел дочь в безлюдное место и совершил в отношении нее действия сексуального характера», - сообщили следователи.

Помимо этого, сарапульчанин в 2013 году получил права, скрыв свое заболевание от врача-психиатра.