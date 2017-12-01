Психически больной житель Удмуртии надругался над 4-летней дочерью

В суд направлено уголовное дело для принятия решения по принудительным мерам медицинского характера.

Сарапул. Удмуртия. Невменяемый житель Сарапульского района надругался над 4-летней дочерью. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии, расследование завершено, уголовное дело для принятия решения по принудительному лечению направлено в суд.

Следствие установило, что в 2013 году 33-летний мужчина незаконно получил права на управление транспортом, скрыв от врача наличие психического заболевания. Днем 23 июля 2017 года мужчина на своей машине отвез жену и дочь на Каму. Затем он отвел девочку в безлюдное место и совершил действия сексуального характера.

Судебная экспертиза признала мужчину невменяемым. Его действия квалифицированы по пункту «б» части 4 статьи 132 УК России («Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»).

Водительское удостоверение психически больного аннулировано, а в отношении врача-психиатра внесено представление.