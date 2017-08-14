Три человека погибли в ДТП в Удмуртии в выходные

Двое из них – пешеходы.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за субботу, 12 августа, в ДТП погибли три человека. Двое из них – пешеходы, сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

Первая авария произошла рано утром, в 4:50, на втором километре автодороги «Каракулино-Соколовка». Виновником аварии стал пьяный водитель автомобиля «ГАЗ», молодой человек 1990 года рождения, который, после того как сбил пешехода, скрылся с места преступления. Пешеход от полученных травм скончался на месте. Позже личность уехавшего автомобилиста установили и задержали его.

Вторая трагедия случилась в 19:06, напротив дома №155 по улице Советской в Вавоже. Водитель «ВАЗа», молодой человек 1991 года рождения, не справился с управлением, улетел в кювет, врезался в столб и погиб на месте. Позже выяснилось, что за руль он сел в пьяном состоянии. Мужчина ехал со свадьбы.

Напомним, третьем ДТП мы сообщали ранее. Произошло оно в Ижевске, около ТЦ «Метро». В нем погибла женщина-пешеход, а маленький ребенок попал в реанимацию.