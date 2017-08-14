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      Три человека погибли в ДТП в Удмуртии в выходные

      17:06, 14 августа, 2017
      Яна Шамаева
      17:06, 14 августа, 2017
      Яна Шамаева
      302
      0
      #ДТП\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#происшествие
      Фото: 1 отдел ГИБДД МВД по Удмуртии
      302
      0

      Двое из них – пешеходы.

      Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за субботу, 12 августа, в ДТП погибли три человека. Двое из них – пешеходы, сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

      Первая авария произошла рано утром, в 4:50, на втором километре автодороги «Каракулино-Соколовка». Виновником аварии стал пьяный водитель автомобиля «ГАЗ», молодой человек 1990 года рождения, который, после того как сбил пешехода, скрылся с места преступления. Пешеход от полученных травм скончался на месте. Позже личность уехавшего автомобилиста установили и задержали его.

      Вторая трагедия случилась в 19:06, напротив дома №155 по улице Советской в Вавоже. Водитель «ВАЗа», молодой человек 1991 года рождения, не справился с управлением, улетел в кювет, врезался в столб и погиб на месте. Позже выяснилось, что за руль он сел в пьяном состоянии. Мужчина ехал со свадьбы.

      Напомним, третьем ДТП мы сообщали ранее. Произошло оно в Ижевске, около ТЦ «Метро». В нем погибла женщина-пешеход, а маленький ребенок попал в реанимацию.

      17:06, 14 августа, 2017
      Яна Шамаева
      302
      0
      #ДТП\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#происшествие

       

       

       

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