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      В Ижевске нашли родителей сбитого на улице Союзной мальчика

      12:05, 14 августа, 2017
      Диана Ворончихина
      12:05, 14 августа, 2017
      Диана Ворончихина
      1136
      0
      #дети\n#ДТП\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#происшествие
      Фото: 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике
      1136
      0

      Отец 9-летнего ребенка увидел информацию о своем сыне в соцсетях.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске установили личность ребенка, которого сбили на улице Союзной 12 августа. Об этом корреспонденту информационного агентства «Сусанин» рассказал начальник 1 отдела управления ГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин.

      По его словам, отец 9-летнего ребенка узнал о случившемся из социальных сетей.

      На данный момент мальчик находится в больнице, его состояние оценивается как тяжелое, но угрозы для жизни нет.

      Напомним, что ДТП произошло у ТЦ «Метро». Водитель «Деу Нексии» сбил женщину, которой на вид было 50 лет и мальчика. От полученных травм женщина скончалась в больнице. Ребенок попал в реанимацию.

      12:05, 14 августа, 2017
      Диана Ворончихина
      1136
      0
      #дети\n#ДТП\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#происшествие

       

       

       

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