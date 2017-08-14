В Ижевске нашли родителей сбитого на улице Союзной мальчика

Отец 9-летнего ребенка увидел информацию о своем сыне в соцсетях.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске установили личность ребенка, которого сбили на улице Союзной 12 августа. Об этом корреспонденту информационного агентства «Сусанин» рассказал начальник 1 отдела управления ГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин.

По его словам, отец 9-летнего ребенка узнал о случившемся из социальных сетей.

На данный момент мальчик находится в больнице, его состояние оценивается как тяжелое, но угрозы для жизни нет.

Напомним, что ДТП произошло у ТЦ «Метро». Водитель «Деу Нексии» сбил женщину, которой на вид было 50 лет и мальчика. От полученных травм женщина скончалась в больнице. Ребенок попал в реанимацию.