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      Сильный паводок ожидают в Удмуртии в 2017 году

      09:54, 06 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      09:54, 06 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      309
      0
      #Ижевск\n#паводок\n#Удмуртия
      309
      0

      На ТЭЦ республики установят круглосуточное дежурство.

      Ижевск. Удмуртия. Противопаводковые мероприятия проводят в Удмуртии. Как сообщает пресс-служба филиала ПАО «Т Плюс» в Удмуртии, в организации уже проверили готовность работы дренажных насосов к откачке воды.

      На энергообъектах сформировали необходимый запас материалов и обеспечили готовность спецтехники к ликвидации возможных последствий.

      «По прогнозам МЧС, паводок в 2017 году будет сильным. Объем выпавших осадков достаточно велик. Предполагается, что весеннее таяние может быть значительным и агрессивным», - говорится в сообщении.

      С наступлением паводка на ТЭЦ Удмуртии будут круглосуточно дежурить. Контролировать изменения уровня воды в реках и водоемах рядом с энергообъектами на Ижевском пруду, реках Кама и Сарапулка также будут ежедневно.

      Напомним, пик весеннего паводка в Удмуртии ожидают с 15 по 24 апреля. В выходные в регионе обещают резкое потепление до +10 градусов.

      09:54, 06 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      309
      0
      #Ижевск\n#паводок\n#Удмуртия
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