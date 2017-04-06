Сильный паводок ожидают в Удмуртии в 2017 году

На ТЭЦ республики установят круглосуточное дежурство.

Ижевск. Удмуртия. Противопаводковые мероприятия проводят в Удмуртии. Как сообщает пресс-служба филиала ПАО «Т Плюс» в Удмуртии, в организации уже проверили готовность работы дренажных насосов к откачке воды.

На энергообъектах сформировали необходимый запас материалов и обеспечили готовность спецтехники к ликвидации возможных последствий.

«По прогнозам МЧС, паводок в 2017 году будет сильным. Объем выпавших осадков достаточно велик. Предполагается, что весеннее таяние может быть значительным и агрессивным», - говорится в сообщении.

С наступлением паводка на ТЭЦ Удмуртии будут круглосуточно дежурить. Контролировать изменения уровня воды в реках и водоемах рядом с энергообъектами на Ижевском пруду, реках Кама и Сарапулка также будут ежедневно.

Напомним, пик весеннего паводка в Удмуртии ожидают с 15 по 24 апреля. В выходные в регионе обещают резкое потепление до +10 градусов.