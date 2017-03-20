Об этом на аппаратном совещании органов государственной власти сообщил исполняющий обязанности руководителя администрации главы и регионального правительства Владислав Поджаров.

Ижевск. Удмуртия. Пик весеннего половодья в Удмуртии ожидают с 15 по 24 апреля. Об этом на аппаратном совещании органов государственной власти сообщил исполняющий обязанности руководителя администрации главы и регионального правительства Владислав Поджаров.

«Весеннее половодье ожидается в первой декаде апреля – начале второй. Пик прохождения 15-24 апреля. В зоны возможного подтопления попадают 19 муниципальных образований, 22 населенных пункта с населением 3969 человек, 10 объектов экономики, 4 социально значимых объекта, 25 участков автодорог и 18 мостов, 16 участков железных дорог и 7 железнодорожных мостов», - сказал Поджаров.

По его словам, на данный момент на территории Удмуртии находится 219 гидротехнических сооружений из них 43 потенциально опасные. Для контроля прохождения паводка задействуют 59 оперативных групп органов местного самоуправления и местных пожарно-спасательных гарнизонов.

«10 стационарных и 5 временных гидропостов. Проведут взрывные работы в 6 районах. Спасатели также сформировали возможные маршруты эвакуации», - заключил исполняющий обязанности руководителя администрации главы и регионального правительства.

В свою очередь глава региона Александр Соловьев в очередной раз призвал всех обратить внимание на паводок.

«Я бы хотел, чтобы все присутствующие обратили внимание на паводок. Чего-то не хватает? Давайте вместе принимать решения. Искать потом виноватых не хотелось бы» - сказал Соловьев.

Напомним, на прошлом аппаратном совещании глава Удмуртии сравнил ситуацию в регионе с проблемным паводком 1979 года. Александр Соловьев призвал власти Ижевска активнее вывозить снег из города.

Также в прошлом году паводок в удмуртском поселке Балезино вынудил главу района Ришата Мухгалимова ввести на подтопленной территории режим чрезвычайной ситуации.