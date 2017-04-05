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      Весна придет в Удмуртию на этой неделе

      11:35, 05 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      11:35, 05 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      459
      0
      #Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#весна\n#погода в Удмуртии\n#тепло\n#погода в Ижевске
      459
      0

      К субботе дневная температура повысится до +5, +10 градусов по Цельсию.

      Ижевск. Удмуртия. Метеорологическая весна придет в Удмуртию на этой неделе. Как сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра, столбики термометров в регионе поднимутся до +10 градусов по Цельсию.

      Ближайшей ночью ожидается +2,-2 градуса по Цельсию, днем в четверг, 6 апреля, +2, +7 градусов по Цельсию. К субботе дневная температура повысится до +5, +10 градусов по Цельсию (в Ижевске до +8°).

      До субботы, 8 апреля, в центральных и южных районах Удмуртии ожидается преимущественно сухая погода, в северных районах пройдут небольшие осадки. Погода до конца недели будет ветреной - юго-западный и южный ветер будет достигать в порывах 12-14 м/с.

      В воскресенье по предварительному анализу прогнозируется дождь, местами мокрый снег. 

      11:35, 05 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      459
      0
      #Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#весна\n#погода в Удмуртии\n#тепло\n#погода в Ижевске
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