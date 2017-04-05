К субботе дневная температура повысится до +5, +10 градусов по Цельсию.

Ижевск. Удмуртия. Метеорологическая весна придет в Удмуртию на этой неделе. Как сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра, столбики термометров в регионе поднимутся до +10 градусов по Цельсию.

Ближайшей ночью ожидается +2,-2 градуса по Цельсию, днем в четверг, 6 апреля, +2, +7 градусов по Цельсию. К субботе дневная температура повысится до +5, +10 градусов по Цельсию (в Ижевске до +8°).

До субботы, 8 апреля, в центральных и южных районах Удмуртии ожидается преимущественно сухая погода, в северных районах пройдут небольшие осадки. Погода до конца недели будет ветреной - юго-западный и южный ветер будет достигать в порывах 12-14 м/с.

В воскресенье по предварительному анализу прогнозируется дождь, местами мокрый снег.