Адвокат из Удмуртии предложила клиенту помочь закрыть уголовное дело и сама получила условный срок

За услугу женщина потребовала 3 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Адвокат из Удмуртии получила условный срок за получение 1,5 млн рублей от клиента. Как сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СК России, за 3 млн рублей женщина предлагала подзащитному договориться об изменении ему меры наказания и прекращении уголовного дела.

Сотрудники управления ФСБ России задержали адвоката с поличным при получении первой части денег в размере 1,5 млн рублей.

Уголовное дело в отношение нее возбудили по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК России («Покушение на мошенничество в особо крупном размере»). Суд назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.