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      Адвокат из Удмуртии предложила клиенту помочь закрыть уголовное дело и сама получила условный срок

      12:32, 03 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      12:32, 03 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      173
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#мошенничество\n#мошенники\n#адвокат\n#суд.
      173
      0

      За услугу женщина потребовала 3 млн рублей.

      Ижевск. Удмуртия. Адвокат из Удмуртии получила условный срок за получение 1,5 млн рублей от клиента. Как сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СК России, за 3 млн рублей женщина предлагала подзащитному договориться об изменении ему меры наказания и прекращении уголовного дела.

      Сотрудники управления ФСБ России задержали адвоката с поличным при получении первой части денег в размере 1,5 млн рублей.

      Уголовное дело в отношение нее возбудили по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК России («Покушение на мошенничество в особо крупном размере»). Суд назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

      12:32, 03 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      173
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#мошенничество\n#мошенники\n#адвокат\n#суд.
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