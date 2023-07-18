С начала года в Удмуртии дикие животные покусали 11 человек

Ижевск. Удмуртия. Только за первые 6 месяцев 2023 года в Удмуртии от укусов животных пострадали более 2,1 тыс. жителей, среди них 650 детей в возрасте до 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Больше, чем в среднем по республике, из расчета на 100 тыс. населения число обратившихся за медицинской помощью после контактов с четвероногими зарегистрировано в Вавожском, Завьяловском, Камбарском, Каракулинском и Якшур-Бодьинском районах, а также в Воткинске и Можге.

Две трети обратившихся пострадали от собак, зафиксировано 11 случаев укусов дикими животными. Зарегистрировано 4 факта контакта с животными, зараженными бешенством — лисами, рысью и кошкой. Всем пострадавшим назначен курс лечебной вакцинопрофилактики.