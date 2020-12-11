Еще 200 жителей Удмуртии заразились коронавирусом

За сутки скончались 2 женщины.

Ижевск. Удмуртия. По данным на утро пятницы, 11 декабря, в Удмуртии коронавирусом заразились еще 200 человек. Об этом сообщается в группе оперативного штаба Удмуртской Республики в соцсети «Вконтакте».

Диагноз подтвердился у 89 жителей Ижевска, 11 жителей Глазова, 11 жителей Якшур-Бодьинского района, 10 жителей Сарапула, 9 жителей Воткинского района, 8 жителей Игринского района, 7 жителей Дебесского района, 7 жителей Увинского района, 6 жителей Воткинска, 5 жителей Граховского района, 5 жителей Завьяловского района, 5 жителей Кизнерского района, 4 жителей Можги, 4 жителей Киясовского района.

По 3 случая выявили в Юкаменском и Каракулинском районах, по 2 случая – в Сарапульском, Можгинском, Камбарском и Алнашском районах, по одному случаю – в Вавожском, Кезском, Красногорском, Сюмсинском и Шарканском районах.

За сутки скончались 2 женщины с подтвержденным коронавирусом. Им было 77 лет и 83 года.

Врачи выписали 253 выздоровевших, лечение продолжают 3 110 человек, 199 из них находятся в тяжелом состоянии.