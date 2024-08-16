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На бульваре Карла Маркса в Глазове началось благоустройство

11:16, 16 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
На бульваре Карла Маркса в Глазове началось благоустройство
11:16, 16 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
29
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#благоустройство
Фото: Сергей Коновалов
29
0

Подрядчику поставлена задача — управиться с земляными работами до наступления холодов. 

Глазов. Удмуртия. В Глазове началось благоустройство бульвара Карла Маркса. Работы выполняет компания «Мегаполис». Работы должны идти в оперативном режиме, чтобы успеть до холодов. Об этом сообщил глава города Сергей Коновалов. 

Благоустройство будет синхронизировано с ремонтом теплотрассы. Подрядчику необходимо оперативно выполнить земляные работы до наступления холодов. Также предстоит подготовить основание, уложить тротуарную плитку и резиновые покрытия. 

В настоящий момент идёт снятие старой плитки, закупаются материалы. Кроме того, подрядчик перебрасывает в Глазов бригады рабочих с завершённых объектов республики. 

Напомним, ранее не удавалось найти подрядчика на благоустройство бульвара

11:16, 16 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
29
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#благоустройство