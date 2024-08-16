На бульваре Карла Маркса в Глазове началось благоустройство

Глазов. Удмуртия. В Глазове началось благоустройство бульвара Карла Маркса. Работы выполняет компания «Мегаполис». Работы должны идти в оперативном режиме, чтобы успеть до холодов. Об этом сообщил глава города Сергей Коновалов.

Благоустройство будет синхронизировано с ремонтом теплотрассы. Подрядчику необходимо оперативно выполнить земляные работы до наступления холодов. Также предстоит подготовить основание, уложить тротуарную плитку и резиновые покрытия.

В настоящий момент идёт снятие старой плитки, закупаются материалы. Кроме того, подрядчик перебрасывает в Глазов бригады рабочих с завершённых объектов республики.

Напомним, ранее не удавалось найти подрядчика на благоустройство бульвара.