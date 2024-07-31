В Глазове вновь не определили подрядчика для благоустройства бульвара Карла Маркса

Глазов. Удмуртия. В Глазове вновь приостановлено определение подрядчика для следующего этапа ремонта бульвара Карла Маркса. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Конкурс был размещен в середине июня со стартовой ценой контракта 64 млн рублей. В проектной документации во второй и третьей очереди второго этапа планировалось благоустройство подпорной стенки, лестницы и других частей бульвара, однако определение подрядчика приостановили по жалобе.

Ранее глава города Сергей Коновалов рассказывал, что на объекте выполнили замену части магистральных сетей и благоустроили пандус к эспланаде.