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В Глазове вновь не определили подрядчика для благоустройства бульвара Карла Маркса

13:30, 31 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Глазове вновь не определили подрядчика для благоустройства бульвара Карла Маркса
13:30, 31 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
65
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#Глазов\n#благоустройство
Фото: Сергей Коновалов
65
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Стартовая цена контракта 64 млн рублей.

Глазов. Удмуртия. В Глазове вновь приостановлено определение подрядчика для следующего этапа ремонта бульвара Карла Маркса. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Конкурс был размещен в середине июня со стартовой ценой контракта 64 млн рублей. В проектной документации во второй и третьей очереди второго этапа планировалось благоустройство подпорной стенки, лестницы и других частей бульвара, однако определение подрядчика приостановили по жалобе.

Ранее глава города Сергей Коновалов рассказывал, что на объекте выполнили замену части магистральных сетей и благоустроили пандус к эспланаде.

13:30, 31 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
65
0
#Глазов\n#благоустройство