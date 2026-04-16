Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице Милиционной оперативно устранили провал, угрожавший безопасности дорожного движения. Снимки опасного участка были опубликованы в группе «Благоустройство Ижевска».

Сейчас на улице Милиционной идёт реконструкция коммунальных сетей, из-за чего одна из полос дороги перекрыта — здесь вырыт котлован. Асфальт на краю ямы начал проваливаться.

В администрации Ижевска сообщили, что восстановление повреждённого участка дороги уже выполнено. При этом окончательное благоустройство территории после завершения всех земляных работ запланировано до конца мая.