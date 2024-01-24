У площади «200 лет Сарапулу» в 2024 году отремонтируют всю проезжую часть

Сарапул. Удмуртия. В 2024 году планируется обновить всю проезжую часть у площади «200 лет Сарапулу». Об этом в соцсети «ВКонтакте» рассказало сообщество нацпроекта БКД «Дороги Удмуртской Республики».

Работы проведут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Отмечается, что благодаря ему в городе уже отремонтировали основные дороги, которые ведут к площади — улицы Азина и Ленина. В текущем году подрядчик уложит вокруг объекта новый асфальт, обновит тротуары и остановки для общественного транспорта.

По нацпроекту «Комфортная городская среда» планируется продолжить благоустройство общественного пространства. Напомним, что реконструкция площади началась в 2023 году с очистки 13-метровой стелы. Далее здесь провели коммуникации, высадили деревья, выложили брусчатку и установили скамьи и беседку.

В 2024 году на пешеходной зоне по улице Азина обновят брусчатку и установят новое освещение. Помимо этого, здесь установят лавочки для отдыха горожан, посадят деревья и оформят цветники.