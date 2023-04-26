В Сарапуле началась очистка 13-метровой стелы на Площади 200-летия города

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле началась реконструкция Площади 200-летия города. Работы начались с очистки архитектурной доминанты — 13-метровой стелы. Об этом сообщил глава Сарапула Виктор Шестаков.

Стелу 200-летия Сарапула обнесли лесами. Само сооружение имеет хорошую сохранность, но нуждается в очистке и консервации креплений специальным покрытием, чтобы устранить дефект чёрных подтёков. Рабочие проведут четырёхэтапную химическую и механическую обработку конструкций.

К 3 мая стела полностью обновится и её откроют для горожан. Клумбу вокруг неё засадят цветами. К первому этапу благоустройства подрядчик преступит после 9 мая.

«Делаем участок у Сбербанка, напротив заправочной станции и между аптек. Здесь появятся новые ограждения, брусчатка, малые архитектурные формы», — написал глава Сарапула.