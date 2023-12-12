Энергетики восстановили работу оборудования на подстанции «Майская» в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. На электрической подстанции «Майская» в Ижевске завершили ремонт поврежденного оборудования. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Напомним, что в ночь на 9 декабря в Октябрьском районе Ижевска отключилось электричество и отопление. Это случилось из-за технологического нарушения на кабельных линиях 6 кВ, что повлекло повреждение оборудования на подстанции.

Оперативные службы филиала сразу перевели в режим повышенной готовности, и специалисты начали ликвидировать последствия. В результате 9 декабря в 03:41 благодаря резервным источникам питания электроснабжение населения и социально значимых объектов было восстановлено.

Далее специалисты ремонтировали оборудование круглосуточно. К работам привлекались 164 человека и 35 единиц спецтехники. 11 декабря после замены трансформатора на подстанции «Майская» ремонт был завершен.