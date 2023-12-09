В центральном районе Ижевска в ночь на 9 декабря случилось отключение электроэнергии и отопления

Ижевск. Удмуртия. В ночь на 9 декабря в Октябрьском районе Ижевска случилось отключение электроэнергии и отопления. Об этом в телеграм-канале оповестил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Ближе к полуночи случилась авария на электроподстанции на переулке Северный. На место выехали сотрудники МЧС, бригады энергетиков-ремонтников и коммунальщики. Ситуация усугублялась сильными морозами. В результате многоквартирные дома были переключены на резервные источники электроснабжения. Причины произошедшего устанавливаются с участием дознавателей МЧС Удмуртии.

Сейчас электроснабжение Октябрьского района Ижевска восстановлено и возобновлена подача теплоносителя.

Внимание! Если у вас по-прежнему нет света, звоните в контакт-центр Россетей 8-800-220-02-20. Если нет отопления - (3412) 998-072, либо в свою управляющую компанию.