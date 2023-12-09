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В центральном районе Ижевска в ночь на 9 декабря случилось отключение электроэнергии и отопления

10:35, 09 декабря, 2023
Константин Ижболдин
журналист
В центральном районе Ижевска в ночь на 9 декабря случилось отключение электроэнергии и отопления
10:35, 09 декабря, 2023
Константин Ижболдин
журналист
677
0
#отключения\n#электроэнергия\n#МЧС\n#Ижевск
Фото: ГУ МЧС по УР
677
0

Оперативные службы восстановили электроснабжение.

Ижевск. Удмуртия. В ночь на 9 декабря в Октябрьском районе Ижевска случилось отключение электроэнергии и отопления. Об этом в телеграм-канале оповестил глава Удмуртии Александр Бречалов. 

Ближе к полуночи случилась авария на электроподстанции на переулке Северный. На место выехали сотрудники МЧС, бригады энергетиков-ремонтников и коммунальщики. Ситуация усугублялась сильными морозами. В результате многоквартирные дома были переключены на резервные источники электроснабжения.  Причины произошедшего  устанавливаются с участием дознавателей МЧС Удмуртии.

Сейчас электроснабжение Октябрьского района Ижевска восстановлено и возобновлена подача теплоносителя. 

Внимание! Если у вас по-прежнему нет света, звоните в контакт-центр Россетей 8-800-220-02-20. Если нет отопления - (3412) 998-072, либо в свою управляющую компанию.

 

10:35, 09 декабря, 2023
Константин Ижболдин
журналист
677
0
#отключения\n#электроэнергия\n#МЧС\n#Ижевск