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В Ижевске службы электроснабжения трудятся в особом режиме с 8 декабря

10:00, 10 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
В Ижевске службы электроснабжения трудятся в особом режиме с 8 декабря
10:00, 10 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
254
0
#электричество\n#отключения\n#Зенит Ижевск\n#Удмуртия
Фото: пресс-служба Администрации Ижевска
254
0

На резервное питание переведены коммерческие здания в квартале улиц Кирова – Коммунаров – пер. Северный – Удмуртская.

Ижевск. Удмуртия. Из-за отключения электричества ночью 8 декабря несколько Ижевских коммерческих зданий в квартале улиц Кирова – Коммунаров – пер. Северный – Удмуртская перевели на резервные источники питания. С этого времени службы электроснабжения работают в особом режиме. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

По предварительным данным, отключение электричества произошло из-за неисправности кабельных линий, подходящих к подстанции «Майская».

Электроснабжение восстановлено во всех жилых домах, где не было электричества.

Аварийные бригады в усиленном режиме работают над обращениями жителей и продолжают восстановительные работы.

10:00, 10 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
254
0
#электричество\n#отключения\n#Зенит Ижевск\n#Удмуртия