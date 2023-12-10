В Ижевске службы электроснабжения трудятся в особом режиме с 8 декабря

Ижевск. Удмуртия. Из-за отключения электричества ночью 8 декабря несколько Ижевских коммерческих зданий в квартале улиц Кирова – Коммунаров – пер. Северный – Удмуртская перевели на резервные источники питания. С этого времени службы электроснабжения работают в особом режиме. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

По предварительным данным, отключение электричества произошло из-за неисправности кабельных линий, подходящих к подстанции «Майская».

Электроснабжение восстановлено во всех жилых домах, где не было электричества.

Аварийные бригады в усиленном режиме работают над обращениями жителей и продолжают восстановительные работы.