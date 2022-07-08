Разрушающийся дом на Воткинском шоссе в Ижевске отремонтируют за казённый счёт

Ижевск. Удмуртия. Власти Ижевска ввели с 8 июля режим повышенной готовности для сил предупреждения и ликвидации ЧС на территории дома №126 на Воткинском шоссе. Ветхое здание 1961 года постройки ждёт ремонт. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Дом прошёл визуальное и инструментальное обследование специалистами ООО «Институт «Удмуртгражданпроект». В результате было установлено, что 1 и 2 подъезды требуют ремонта. Здесь предстоит усилить плиты перекрытий и отремонтировать лестничную площадку на втором этаже, а также восстановить внутренние несущие стены на первом.

Подрядчик в течение месяца разработает проект и смету. Средства на ремонт выделят из городского бюджета.

Жильцам ремонтируемых подъездов предложили на время работ съехать в манёвренный фонд.

«В установленном порядке дом аварийным не признан, по данным экспертизы износ строительных конструкций составляет 44%. По Региональной программе капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в 2016-2019 годах в доме проведен капремонт систем электроснабжения, теплоснабжения, кровли, фасада и фундамента на общую сумму 3,8 млн рублей», — сообщали в администрации города.

Напомним, что жители дома №126 по Воткинскому шоссе давно бьют тревогу — здание медленно разрушалось. 2 февраля 2017 года стена дома была деформирована. В апреле обрушилась часть карниза крыши. Тогда же блогер Илья Варламов опубликовал репортаж из злополучного дома, где в деталях показал его состояние и пообщался с местными жителями.