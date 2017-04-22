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      Карнизная часть крыши разрушилась в доме на Воткинском шоссе в Ижевске

      19:07, 22 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      19:07, 22 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      214
      0
      #Ижевск\n#недвижимость\n#капремонт\n#происшествие
      Фото: Фото Марата Исмагилова
      214
      0

      Груда кирпичей накопилась на балконе за весенний период.

      Ижевск. Удмуртия. Карнизная часть крыши разрушилась в доме №126 на Воткинском шоссе в Ижевске. Как рассказал информагентству «Сусанин» начальник Госжилинспекции Удмуртии Марат Исмагилов, фотографии разрушений появились в социальных сетях в субботу, 22 апреля.


      «Мы встречались с собственницей этой комнаты. Она рассказала, что кирпичи у нее на балконе появляются регулярно, когда идет намокание стены. Это происходит весной и осенью, как правило. <…> Крыша в доме дырявая, она находится в ненадлежащем состоянии», - отметил Исмагилов.

      Он отметил, что груда кирпичей накопилась на балконе за весенний период.

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      Напомним, жители домов № 124, 126 и 128 жаловались на состояние зданий. Собственники уверены, что их дома нужно признать аварийными, потому что капитальный ремонт ситуацию не спасет.

      В настоящее время решается вопрос об очередной – уже третьей – экспертизе о признании домов аварийными.

      Ранее городские власти провели экспертизу и решили провести в домах капитальный ремонт.

      19:07, 22 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      214
      0
      #Ижевск\n#недвижимость\n#капремонт\n#происшествие
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