В Ижевске стартовали работы по благоустройству дворов

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске подрядчик приступил к благоустройству дворов в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». В планах на этот год — обновить 20 придомовых территорий. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В Первомайском районе благоустроят шесть дворов, в Устиновском — пять, в Индустриальном — один, в Ленинском и Октябрьском — по четыре. Выполнением работ займётся ООО ДСК «Лидер», муниципальный контракт с которым заключили в октябре 2021 года.

Строительная техника на сегодняшний день приступила к благоустройству трёх придомовых территорий: Заречное шоссе, 71, улица Льва Толстого, 7а, 9, 11, улица Камбарская, 29. Во дворах отремонтируют проезжие части, приведут в порядок колодцы, тротуары и газоны. В десяти дворах появятся малые архитектурные формы, в одиннадцати отремонтируют или обустроят парковки, в четырёх проведут освещение.

Напомним, что до 30 мая идёт голосование жителей Удмуртии за общественные пространства, которые благоустроят в 2023 году.