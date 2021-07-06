В Ижевске отложили открытие школы на улице Берша до сентября 2022 года

Пока школьники будут учиться в других образовательных учреждениях.

Ижевск. Удмуртия. Школа на улице Берша в Ижевске откроется только в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Строительство объекта идет с 2018 года, его общая стоимость составляет более 1 млрд рублей. В настоящий момент здание готово на 85%.

В процессе строительно-монтажных работ регулярно возникает необходимость улучшения технических характеристик здания. Последние корректировки, внесенные в проект, увеличивают стоимость строительства еще на 160 млн рублей. Заключение государственной экспертизы по этим изменениям будет готово к середине июля.

Жители района согласились с корректировками, поскольку деньги идут на создание комфортных условий для детей.

До конца ноября учебное заведение оснастят школьной мебелью, технологическим оборудованием и оборудованием для организации образовательного процесса. На это выделено 198 млн рублей. Ввод здания в эксплуатацию планируется в конце этого года.

После завершения строительства запустят процедуру получения санитарно-эпидемиологического заключения и оформления лицензии на образовательную деятельность. Школу планируют открыть в сентябре 2022 года.

Напомним, что здание должны были сдать в мае 2021 года. На базе учебного заведения сформировали 12 первых классов, но в этом учебном году первоклассники будут заниматься в школах № 7, 34, 71, 73, 76, 77, 81.