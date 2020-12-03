Глава Ижевска поставил задачу сдать школу на Берша в мае 2021 года

Общая стоимость объекта превысит 1 млрд рублей.

Ижевск. Удмуртия. Строительство школы на улице Берша в Ижевске должны завершить в мае 2021 года. Такую задачу руководителю подрядной организации поставил мэр столицы Удмуртии Олег Бекмеметьев.

3 декабря глава города побывал на стройплощадке школы на улице Берша и обсудил с руководителем проекта Анатолием Макаровым ход строительства. Макаров сообщил, что сегодня строители приступают к внутренней отделке первого этажа первого блока, где располагается зона приёма пищи. Внешняя отделка почти завершена, закончат её после демонтажа башенного крана. Также уже запущено отопление в трёх блоках здания, это позволяет приступить к внутренней отделке помещений.

Глава города напомнил, что срок сдачи объекта намечен на 30 июня 2021 года, и попросил завершить строительно-монтажные работы раньше срока, установленного муниципальным контрактом: «После сдачи объекта необходимо пройти процедуру лицензирования, и нам необходимо совершенно точно успеть к 1 сентября», — уточнил Олег Бекмеметьев.

В новой школе на улице Берша разместятся не только учебные кабинеты, но и два бассейна: большой и малый для разных возрастных групп школьников, два спортзала, актовый зал и зал хореографии, две библиотеки, обеденный зал с пищеблоком. Рядом со школой будут обустроены спортивные площадки для игры в волейбол, баскетбол, мини-футбол, занятий гимнастикой, беговые дорожки и т.д.

Возведение школьного здания началось в конце 2018 года. Общая стоимость строительства объекта составляет чуть более 1 млрд рублей, привлечены средства федерального бюджета по национальному проекту «Жилье и городская среда», резервного фонда Правительства РФ, региональной казны.

Сейчас 747 детей, зарегистрированных в микрорайоне на ул. Берша, учатся в пяти школах Устиновского района, в том числе 221 первоклассник посещает городские школы №№ 7, 34, 73, 76, 81.