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В Можге началось строительство сквера «Сердце Можги»

14:05, 29 апреля, 2021
Екатерина Сентемова
В Можге началось строительство сквера «Сердце Можги»
14:05, 29 апреля, 2021
Екатерина Сентемова
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#Можга\n#Удмуртия\n#городская среда\n#благоустройство\n#строительство
Фото: vk.com/gorodmozhga
35
0

Работы закончат до конца года.

Можга. Удмуртия. В Можге началось преобразование квартала «Сердце Можги». Об этом сообщила администрация города на своей странице «ВКонтакте».

Подрядная организация уже приступила к работам по благоустройству сквера напротив здания типографии. С 27 апреля на территории работала техника и уже частично спилили деревья.

В ближайшее время запланировано устройство тротуаров из брусчатки, восстановление асфальтобетонных дорожек и устройство освещения и малых архитектурных форм.

Напомним, что в 2020 году сами горожане одобрили концепцию благоустройства квартала «Сердце Можги».

Сдача объекта в эксплуатацию запланирована в конце 2021 года.

14:05, 29 апреля, 2021
Екатерина Сентемова
35
0
#Можга\n#Удмуртия\n#городская среда\n#благоустройство\n#строительство