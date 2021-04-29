В Можге началось строительство сквера «Сердце Можги»

Работы закончат до конца года.

Можга. Удмуртия. В Можге началось преобразование квартала «Сердце Можги». Об этом сообщила администрация города на своей странице «ВКонтакте».

Подрядная организация уже приступила к работам по благоустройству сквера напротив здания типографии. С 27 апреля на территории работала техника и уже частично спилили деревья.

В ближайшее время запланировано устройство тротуаров из брусчатки, восстановление асфальтобетонных дорожек и устройство освещения и малых архитектурных форм.

Напомним, что в 2020 году сами горожане одобрили концепцию благоустройства квартала «Сердце Можги».

Сдача объекта в эксплуатацию запланирована в конце 2021 года.