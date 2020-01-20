Проект квартала «Сердце Можги» одобрили горожане

Теперь концепцию направят в Минстрой Удмуртии для решения вопроса о выдвижении на федеральный конкурс.

Можга. Удмуртия. Жителям Можги презентовали концепцию благоустройства территории «Сердце Можги». Как сообщила пресс-служба Центра развития городской среды Удмуртии, в презентации приняли более 100 человек.

«Большая часть жителей высоко оценила проект. И если после предварительной презентации не было чёткого понимания, как будет выглядеть территория, то в этот раз мы показали рендеры, и все вопросы по внешнему виду квартала отпали сами собой», — рассказала менеджер проектов Центра Анастасия Ноговицына.

Здесь предполагается проект с тремя уровнями: улица, сквер и внутриквартальное пешеходное пространство. Также квартал «Сердце Можги» станет пилотной территорией для внедрения дизайн-кода в городе. Квартал располагается в центре города и является местом высокой концентрации коммерческих и публичных активностей. Сейчас территория соединяет деловую и торговую функцию, а также играет роль транзита, который не является безопасным, потому как на территории отсутствуют камеры видеонаблюдения и освещение.

Отметим, что разработка проекта ведётся в рамках федерального конкурса «Малые города и исторические поселения». В понедельник, 20 января, концепцию благоустройства передали на рассмотрение в республиканский Минстрой. Здесь решат, будет ли проект выдвигаться на участие в федеральном конкурсе.

Напомним, ранее жители Сарапула одобрили проект «Музейного квартала», который также может принять участие в конкурсе.