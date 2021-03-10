Стратегию пространственного развития Ижевска представят летом

В марте стартовала публичная часть подготовки плана развития города.

Ижевск. Удмуртия. Стратегию пространственного развития Ижевска планируют представить в июне этого года. Об этом информационному агентству «Сусанин» сообщил министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртии Дмитрий Сурнин.

По его словам, публичная часть подготовки стартовала в марте. «Стратегия пространственного развития в активной фазе будет с марта по май с вовлечением всех заинтересованных сторон. Нужно находить точки, особенно в вопросах настройки общественного согласия. Как мы будем жить в городе, как мы будем жить во дворе», - рассказал министр.

Он отметил, что стратегию пространственного развития можно назвать генпланом в картинках. При этом она не дает четкого ответа на вопросы, что и где строить, а предлагает варианты. При разработке стратегии учитывается демографическая ситуация и прогноз ее развития, структура экономики, состояние инфраструктуры, промышленных территорий и многое другое.