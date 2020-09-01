Новый пешеходный переход появится в Ленинском районе Ижевска

Его обустроят на перекрестке улиц Баранова и Селтинская.

Ижевск. Удмуртия. Новый нерегулируемый пешеходный переход появится в Ленинском районе Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Зебру» нанесут на перекрестке улиц Баранова и Селтинская. Там же установят соответствующие дорожные знаки.

Также на пересечении улиц Азина и Инструментальная обустроят искусственные дорожные неровности и установят предупреждающие знаки.

Напомним, что ранее сообщалось о новой «зебре» в Первомайском районе. К началу учебного года планировалось обновить 90 пешеходных переходов.