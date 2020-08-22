Почти 100 пешеходных переходов обновят в Ижевске к началу учебного года

В целях обезопасить территорию у школ и детских садов.





Ижевск. Удмуртия. К началу учебного года в Ижевске обновят 90 пешеходных переходов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.



В списке 15 переходов в Октябрьском районе, 18 — в Индустриальном, 19 — в Ленинском, 25 — в Устиновском, 13 — в Первомайском. Дорожную разметку обновят возле социально значимых объектов — детских садов и школ, а также на подходах к ним.



К работам приступили 8 августа, подрядная организация выполнила уже 90% от общего объема. Также к началу сентября завершатся работы по обеспечению дополнительных мер безопасности пешеходов.



Так, демонтируют 2 нерегулируемых пешеходных перехода около администрации Первомайского района. Через улицу Пушкинская, рядом со школой №68, установят светофор с кнопкой вызова и соответствующие знаки дорожного движения, также там нарисуют «зебру». Еще один пешеходный переход появится около школы №60 через Шабердинский тракт, он расположится у дома №55а по улице Тверская.



До 1 сентября установят светофор в районе дома №60 по улице Клубная. В сообщении отметили, что путь движения к школе №100 в Ленинском районе станет более безопасным.

Напомним, что ранее возле школ и детсадов Ижевска обнаружили 80 опасных участков дорог. Сотрудники Госавтоинспекции составили акты и предписания соответствующим организациям.





