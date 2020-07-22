Жители Ижевска смогут высказать мнение по поводу благоустройства «Тропы здоровья» в Ленинском районе

Эта лесопосадка в районе Татар-базара популярна среди горожан.

Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска смогут высказать свое мнение по поводу благоустройства «Тропы здоровья» около улицы Парашютной. Опрос проводят «Парки Ижевска» совместно с местными властями и Духовным управлением мусульман Удмуртии.

Результаты исследования анонимны и будут использованы для благоустройства не только самой «Тропы», но и Ленинского района. Принять участие в опросе могут принять жители столицы Удмуртской Республики старше 14 лет.

Эта лесопосадка в районе Татар-базара популярна среди горожан: там гуляют на лыжах, занимаются скандинавской ходьбой. Ранее на участке удалось оборудовать освещение вдоль лыжной и пешеходной трассы. Появилась детская и спортивная площадки. Тропа здоровья оборудована для лыжников, любителей бега и скандинавской ходьбы. В планах активистов – обустройство площадки для общефизической подготовки и воркаута.