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«Тропу здоровья» обустроят в Ленинском районе Ижевска

12:40, 10 февраля, 2019
Ксения Чернова
12:40, 10 февраля, 2019
Ксения Чернова
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#благоустройство\n#здоровье\n#Ижевск\n#город\n#Удмуртия
Фото: Пресс-служба Ижевска
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Там установят 16 фонарей.

Ижевск. Удмуртия. «Тропу здоровья» около улицы Парашютной обустроят в Ленинском районе Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба городских властей.

При участии общественности уже подготовили концепцию и разработали эскизный проект создания спортивно-культурного пространства «Южный парк». Этот участок передали спортшколе №7 для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности.

Эта лесопосадка в районе Татар-базара популярно среди горожан: там гуляют на лыжах, занимаются скандинавской ходьбой. Власти планируют установить для освещения участка тропы здоровья протяженностью около 500 метров 16 фонарей. Также в планах продолжение монтажа линии освещения, установка малых архитектурных форм.

12:40, 10 февраля, 2019
Ксения Чернова
381
0
#благоустройство\n#здоровье\n#Ижевск\n#город\n#Удмуртия

 

 

 


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