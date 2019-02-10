«Тропу здоровья» обустроят в Ленинском районе Ижевска

Там установят 16 фонарей.

Ижевск. Удмуртия. «Тропу здоровья» около улицы Парашютной обустроят в Ленинском районе Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба городских властей.

При участии общественности уже подготовили концепцию и разработали эскизный проект создания спортивно-культурного пространства «Южный парк». Этот участок передали спортшколе №7 для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности.

Эта лесопосадка в районе Татар-базара популярно среди горожан: там гуляют на лыжах, занимаются скандинавской ходьбой. Власти планируют установить для освещения участка тропы здоровья протяженностью около 500 метров 16 фонарей. Также в планах продолжение монтажа линии освещения, установка малых архитектурных форм.