После потопа в парке «Времена года» в Воткинске поставят еще одну систему водоотведения

Существующую гидравлическую систему оставят в качестве резервной.

Ижевск. Удмуртия. В затопленном ливнем парке «Времена года» в Воткинске планируют устроить новый водоотвод. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики Дмитрий Сурнин.

Он отметил, что прошедший 5 июля в Воткинске ливень показал, что запроектированные и построенные гидротехнические сооружения парка не готовы к такому потоку воды. «В какой-то степени мы даже благодарны этой форс-мажорной ситуации, которая выявила это слабое место, так как работы ещё ведутся и все можно поправить», - рассказал Сурнин.

По словам министра, на встрече с проектировщиком и подрядчиком работ обсуждался вопрос организации жёсткого приёма большой воды через строительство бетонных канав, отсекающих воду конструкций и пескоуловителей. Существующая гидравлическая система останется в качестве запасной.

Ожидается, что основные строительные работы завершатся в ближайшие две недели.