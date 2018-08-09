Новый автобусный маршрут запустят в Ижевске на время парадельфийских игр

В настоящее время в городе готовятся к ремонту тротуаров.

Ижевск. Удмуртия. Новый автобусный маршрут запустят в Ижевске на время Вторых международных парадельфийских игр. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.

«Предприятием (ИПОПАТ – Прим.ред) разработан кольцевой маршрут, который соединит площадки проведения мероприятий. Автобусы будут курсировать с интервалом 15 минут, перевозить участников игр. Сопровождать людей с инвалидностью в таких автобусах будут волонтеры», - отмечают городские власти.

В настоящее время в городе готовятся к ремонту тротуаров, расположенных рядом с площадками проведения игр. Их необходимо привести в соответствии с требованиями доступной среды. В Ижевске установят говорящие светофоры.

Национальный парадельфийский комитет России выбрал Удмуртию местом проведения Вторых международных парадельфийских игр. Мероприятия пройдут в Ижевске с 11 по 17 ноября.

Это специальные творческие состязания в области культуры и искусства, в которых принимают участие люди с инвалидностью различных нозологий (инвалиды по зрению, слуху, с поражением опорно-двигательного аппарата, инвалиды вследствие психических заболеваний и др.), достигшие 18-летнего возраста. Планируется, что в Ижевск приедут более 1500 участников игр из российских регионов и зарубежных стран.