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Новый автобусный маршрут запустят в Ижевске на время парадельфийских игр

08:30, 09 августа, 2018
Ксения Чернова
08:30, 09 августа, 2018
Ксения Чернова
1095
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#благоустройство\n#Ижевск\n#транспорт\n#ИПОПАТ\n#город\n#Удмуртия
Фото: @arzik2
1095
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В настоящее время в городе готовятся к ремонту тротуаров.

Ижевск. Удмуртия. Новый автобусный маршрут запустят в Ижевске на время Вторых международных парадельфийских игр. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.

«Предприятием (ИПОПАТ – Прим.ред) разработан кольцевой маршрут, который соединит площадки проведения мероприятий. Автобусы будут курсировать с интервалом 15 минут, перевозить участников игр. Сопровождать людей с инвалидностью в таких автобусах будут волонтеры», - отмечают городские власти.

В настоящее время в городе готовятся к ремонту тротуаров, расположенных рядом с площадками проведения игр. Их необходимо привести в соответствии с требованиями доступной среды. В Ижевске установят говорящие светофоры.

Национальный парадельфийский комитет России выбрал Удмуртию местом проведения Вторых международных парадельфийских игр. Мероприятия пройдут в Ижевске с 11 по 17 ноября.

Это специальные творческие состязания в области культуры и искусства, в которых принимают участие люди с инвалидностью различных нозологий (инвалиды по зрению, слуху, с поражением опорно-двигательного аппарата, инвалиды вследствие психических заболеваний и др.), достигшие 18-летнего возраста. Планируется, что в Ижевск приедут более 1500 участников игр из российских регионов и зарубежных стран.

08:30, 09 августа, 2018
Ксения Чернова
1095
0
#благоустройство\n#Ижевск\n#транспорт\n#ИПОПАТ\n#город\n#Удмуртия

 

 

 


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