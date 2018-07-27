Кроме того, на улицах Красноармейской и Вадима Сивкова уложат тактильную плитку.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске к ноябрю установят «говорящие» светофоры. «Трехглазые регулировщики» будут оборудованы системами речевого и звукового сопровождения, сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.

Кроме того, до 11 ноября в Ижевске должны отремонтировать тротуары на улицах Красноармейская, Вадима Сивкова, Кирова, Пушкинская и так далее. Там уложат тактильную плитку.

Дело в том, что в Ижевске с 11 до 17 ноября пройдут Вторые международные парадельфийские игры. Это специальные творческие состязания в области культуры и искусства, в которых принимают участие люди с инвалидностью. В столицу Удмуртии прибудут более 1500 человек из российских регионов и зарубежных стран.

Напомним, что в Ижевске не так давно появилась светодиодная брусчатка. Цветные полосы через улицу Пушкинскую работают в тандеме со светофором, подсвечивая пешеходный переход нужным цветом. Тактильная плитка также уложена на перекрестке улиц Пушкинской и Лихвинцева.

