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В Ижевске к ноябрю установят «говорящие» светофоры

10:06, 27 июля, 2018
Дарья Снидкова
10:06, 27 июля, 2018
Дарья Снидкова
415
0
#благоустройство\n#Ижевск\n#инвалиды\n#город\n#Удмуртия
Фото: arzik2
415
0

Кроме того, на улицах Красноармейской и Вадима Сивкова уложат тактильную плитку.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске к ноябрю установят «говорящие» светофоры. «Трехглазые регулировщики» будут оборудованы системами речевого и звукового сопровождения, сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.

Кроме того, до 11 ноября в Ижевске должны отремонтировать тротуары на улицах Красноармейская, Вадима Сивкова, Кирова, Пушкинская и так далее. Там уложат тактильную плитку.

Дело в том, что в Ижевске с 11 до 17 ноября пройдут Вторые международные парадельфийские игры. Это специальные творческие состязания в области культуры и искусства, в которых принимают участие люди с инвалидностью. В столицу Удмуртии прибудут более 1500 человек из российских регионов и зарубежных стран.

Напомним, что в Ижевске не так давно появилась светодиодная брусчатка. Цветные полосы через улицу Пушкинскую работают в тандеме со светофором, подсвечивая пешеходный переход нужным цветом. Тактильная плитка также уложена на перекрестке улиц Пушкинской и Лихвинцева.

10:06, 27 июля, 2018
Дарья Снидкова
415
0
#благоустройство\n#Ижевск\n#инвалиды\n#город\n#Удмуртия

 

 

 


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