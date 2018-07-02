Почти 48% опрошенных жителей Ижевска довольны качеством ремонта дорог

Недовольство высказали 26,9% респондентов.

Ижевск. Удмуртия. Почти 48% опрошенных в Ижевске довольны качеством ремонта дорог, проведенного в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба регионального офиса проекта.

Опрос проводили с 25 июня в официальном сообществе «Безопасные и качественные дороги | Ижевск». В нем приняли участие 2 900 человек.

«Из общего числа опрошенных 15,9% граждан полностью удовлетворены работами, выполняемыми в рамках проекта в этом году. Еще 31,8% респондентов в целом довольны проектом, но имеют некоторые замечания к выбору объектов или качеству работ», - отмечается в сообщении.

Недовольство качеством ремонта высказали 26,9% респондентов.

«Процент тех, кто не доволен качеством работ согласно опросу, убеждает нас в том, что в этой сфере еще остаются недоработки. Мы готовы принять информацию о нарушении технологии от пользователей в любое время по телефону или через группу Вконтакте и оперативно отреагировать на нее, направив куратора от Заказчика и эксперта независимого инженерного сопровождения», - сказал глава Миндортранса Удмуртии Алексей Горбачев.

Напомним, в Ижевске уже сдали первые объекты, приведенные в порядок в рамках реализации проекта. Комиссия приняли ремонт на улицах Маслюкова и Курченко, а также улицей Пушкинской.