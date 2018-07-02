play
pause
  • $ 62.76 ↓
  • € 72.99 ↓

Почти 48% опрошенных жителей Ижевска довольны качеством ремонта дорог

13:59, 02 июля, 2018
13:59, 02 июля, 2018
597
0
#дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог
Фото: vk.com/bkdizhevsk
597
0

Недовольство высказали 26,9% респондентов.

Ижевск. Удмуртия. Почти 48% опрошенных в Ижевске довольны качеством ремонта дорог, проведенного в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба регионального офиса проекта.

Опрос проводили с 25 июня в официальном сообществе «Безопасные и качественные дороги | Ижевск». В нем приняли участие 2 900 человек.

«Из общего числа опрошенных 15,9% граждан полностью удовлетворены работами, выполняемыми в рамках проекта в этом году. Еще 31,8% респондентов в целом довольны проектом, но имеют некоторые замечания к выбору объектов или качеству работ», - отмечается в сообщении.

Недовольство качеством ремонта высказали 26,9% респондентов.

«Процент тех, кто не доволен качеством работ согласно опросу, убеждает нас в том, что в этой сфере еще остаются недоработки. Мы готовы принять информацию о нарушении технологии от пользователей в любое время по телефону или через группу Вконтакте и оперативно отреагировать на нее, направив куратора от Заказчика и эксперта независимого инженерного сопровождения», - сказал глава Миндортранса Удмуртии Алексей Горбачев.

Напомним, в Ижевске уже сдали первые объекты, приведенные в порядок в рамках реализации проекта. Комиссия приняли ремонт на улицах Маслюкова и Курченко, а также улицей Пушкинской.

13:59, 02 июля, 2018
597
0
#дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Сын бывшего мэра Ижевска Юрия Тюрина погиб в ДТП в Татарстане

13:17, 29 июня, 2018
20034

Грузовик упал с моста в Малопургинском районе Удмуртии

13429
17:25, 30 июня, 2018

Глава Удмуртии подписал указ о сокращении чиновников

12326
11:00, 27 июня, 2018

Советник главы Удмуртии Константин Сунцов предложил реформу районных администраций Ижевска

8809
09:44, 29 июня, 2018

Гроза и град ожидаются в Ижевске в ближайшее время

7081
13:08, 25 июня, 2018

Ураган и тропический ливень накрыли Москву

18:37, 30 июня, 2018
6973

Ведущего Первого канала ждет дисциплинарное взыскание за мат в прямом эфире

3638
18:42, 26 июня, 2018

Самозанятым россиянам пообещали по 10 тысяч рублей «налогового капитала»

2376
16:32, 27 июня, 2018

Супруга Никиты Белых рассказала, где будет отбывать срок ее муж

2304
14:51, 27 июня, 2018

Следственный комитет назвал основную версию крушения Ан-148 Саравиа в Подмосковье

2184
09:18, 27 июня, 2018

В пригороде Дублина автомобиль въехал в толпу людей, собравшихся у церкви

15:52, 25 июня, 2018
2110

Путин заявил Болтону, что надеется на восстановление отношений между Россией и США

2098
18:53, 27 июня, 2018

Эрдогана переизбрали на пост президента Турции

2026
09:20, 25 июня, 2018

Франция сняла все обвинения с российского сенатора и бизнесмена Керимова

1887
18:58, 28 июня, 2018

У Северной и Южной Кореи могут появиться общие дороги

1852
09:20, 28 июня, 2018

Мультимедиа

Кофемолка – выпуск 57 Александр Синельников в гостях у Энвиля Касимова

29 июня, 2018

Удмуртия в минуту: главные новости недели

29 июня, 2018

Удмуртия в минуту: проблемы Восточного поселка в Ижевске и цены на билеты «Ижавиа»

28 июня, 2018