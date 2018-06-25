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В Ижевске запустили голосование по качеству ремонта дорог

12:47, 25 июня, 2018
12:47, 25 июня, 2018
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#интернет\n#дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог
Фото: vk.com/bkdizhevsk
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Итоги опроса подведут 1 июля.

Ижевск. Удмуртия. В столице Удмуртии запустили голосование по качеству ремонта дорог. Опрос проводится в официальной группе проекта «Безопасные и качественные дороги | Ижевск» в соцсети ВКонтакте.

«Первые объекты, отремонтированные в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», уже сданы и на подходе еще несколько», - отмечается в сообщении.

Комиссия приняли ремонт на улицах Маслюкова и Курченко, а также улица Пушкинская. Жителей республики попросили оценить качество работ, отдав голос за один из вариантов ответа в опросе.


Итоги голосования подведут 1 июля.

12:47, 25 июня, 2018
225
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#интернет\n#дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог

 

 

 


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