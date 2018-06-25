В Ижевске запустили голосование по качеству ремонта дорог

Итоги опроса подведут 1 июля.

Ижевск. Удмуртия. В столице Удмуртии запустили голосование по качеству ремонта дорог. Опрос проводится в официальной группе проекта «Безопасные и качественные дороги | Ижевск» в соцсети ВКонтакте.

«Первые объекты, отремонтированные в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», уже сданы и на подходе еще несколько», - отмечается в сообщении.

Комиссия приняли ремонт на улицах Маслюкова и Курченко, а также улица Пушкинская. Жителей республики попросили оценить качество работ, отдав голос за один из вариантов ответа в опросе.

Итоги голосования подведут 1 июля.