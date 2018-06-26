Новые пешеходные переходы появятся в Ижевске

Соответствующее распоряжение подписали в горадминистрации.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске установят новые дорожные знаки. Как сообщает пресс-служба администрации города, соответствующие распоряжения подписал первый заместитель главы горадминистрации.

Знак «Пешеходная дорожка» установят по улице Кирова на проезде, ведущему к дому № 393 по улице К. Маркса. Знак «Пешеходный переход» появится по Шабердинскому тракту напротив дома № 55а по улице Тверской, а также по улице Нижней напротив дома № 26 по улице 7-я Подлесная.