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      Ремонт дороги на западном обходе Ижевска завершат 15 сентября

      14:05, 02 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      14:05, 02 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      135
      0
      #дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#дороги Удмуртии\n#ремонт
      Фото: ИА "Сусанин"
      135
      0

      Сейчас бригады выполняют работы согласно графику.

      Ижевск. Удмуртия. Ремонт дороги на западном обходе Ижевска завершат 15 сентября. Как сообщил журналистам эксперт дорожного хозяйства филиала ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» в Ижевске Константин Мошкин, сейчас бригады выполняют работы согласно графику.

      В этом году в республике отремонтируют 54 км федеральных трасс, которые разделены на 4 участка. Два из них находятся в Игринском районе, один в Завьяловском и самый протяженный является западным обходом столицы Удмуртии.

      Дорожники завершат работы на западном обходе Ижевска в сентябре

      Uploaded by ИА Сусанин on 2017-08-02.

      В свою очередь и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев отметил, что здесь рабочие используют щебеночно-мастичную технологию.

      «Он на 25 процентов дороже, но стойкость его намного выше. У него хорошее сцепление особенно в мокрую погоду, также у него есть преимущество как самозатягивание трещин в жаркую погоду, также у него повышенный модуль упругости, на нем меньше образуется колейность», - отметил Горбачев.

      Новый асфальт укладывают две дорожные группы, одна из которых выполнила 60% работ, а другая 45%.

      Ремонт западного обхода Ижевска

      Uploaded by ИА Сусанин on 2017-08-02.

      Горбачев также рассказал журналистам о том, что в республике завершено 80% процентов ремонтов.

      «Со сроками по асфальтированию мы, думаю, справляемся. До 15 сентября мы все выполним.  А там, где не нужно укладывать асфальт, до 1 октября работы закончим. Качество от этого не пострадает», - сказал и.о. министра транспорта. 

      14:05, 02 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      135
      0
      #дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#дороги Удмуртии\n#ремонт

       

       

       

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