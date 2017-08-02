Сейчас бригады выполняют работы согласно графику.

Ижевск. Удмуртия. Ремонт дороги на западном обходе Ижевска завершат 15 сентября. Как сообщил журналистам эксперт дорожного хозяйства филиала ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» в Ижевске Константин Мошкин, сейчас бригады выполняют работы согласно графику.

В этом году в республике отремонтируют 54 км федеральных трасс, которые разделены на 4 участка. Два из них находятся в Игринском районе, один в Завьяловском и самый протяженный является западным обходом столицы Удмуртии.

Дорожники завершат работы на западном обходе Ижевска в сентябре Uploaded by ИА Сусанин on 2017-08-02.

В свою очередь и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев отметил, что здесь рабочие используют щебеночно-мастичную технологию.

«Он на 25 процентов дороже, но стойкость его намного выше. У него хорошее сцепление особенно в мокрую погоду, также у него есть преимущество как самозатягивание трещин в жаркую погоду, также у него повышенный модуль упругости, на нем меньше образуется колейность», - отметил Горбачев.

Новый асфальт укладывают две дорожные группы, одна из которых выполнила 60% работ, а другая 45%.

Ремонт западного обхода Ижевска Uploaded by ИА Сусанин on 2017-08-02.

Горбачев также рассказал журналистам о том, что в республике завершено 80% процентов ремонтов.

«Со сроками по асфальтированию мы, думаю, справляемся. До 15 сентября мы все выполним. А там, где не нужно укладывать асфальт, до 1 октября работы закончим. Качество от этого не пострадает», - сказал и.о. министра транспорта.