Тем, кто не проведет субботник, грозит административная ответственность.

Воткинск. Удмуртия. Жителей Воткинска попросили привести территорию частного сектора в порядок до 5 августа. Как сообщает пресс-служба администрации города, тем, кто не проведет субботник, грозит административная ответственность.

«Необходимо привести в надлежащий вид фасады зданий и сооружений и прилегающую к вашему зданию и земельному участку, территорию в надлежащий вид. А именно: скосить траву, организовать газоны, убрать мусор и строительные материалы», - говорится в сообщении городских властей.