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На участке трассы Ижевск-Воткинск вводится реверсивное движение

11:50, 11 апреля, 2023
Аграфена Костромская
Стажёр
На участке трассы Ижевск-Воткинск вводится реверсивное движение
11:50, 11 апреля, 2023
Аграфена Костромская
Стажёр
304
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#дороги\n#автомобили
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
304
0

Ограничение продлится по 13 апреля.

Воткинск. Удмуртия. На региональной дороге Ижевск-Воткинск организовано реверсивное движение со светофорным регулированием. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Работы проводятся на 31-м километре автотрассы в районе поворота на населенный пункт Болгуры. На данном участке идёт установка автоматического пункта весогабаритного контроля.

Время ограничения движения — с 12:00 11 апреля до 20:00 13 апреля. В ходе работ попеременно будут перекрываться обе полосы движения.

Установка пункта контроля проводится в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». 

11:50, 11 апреля, 2023
Аграфена Костромская
Стажёр
304
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#дороги\n#автомобили