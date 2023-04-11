На участке трассы Ижевск-Воткинск вводится реверсивное движение

Воткинск. Удмуртия. На региональной дороге Ижевск-Воткинск организовано реверсивное движение со светофорным регулированием. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Работы проводятся на 31-м километре автотрассы в районе поворота на населенный пункт Болгуры. На данном участке идёт установка автоматического пункта весогабаритного контроля.

Время ограничения движения — с 12:00 11 апреля до 20:00 13 апреля. В ходе работ попеременно будут перекрываться обе полосы движения.

Установка пункта контроля проводится в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».