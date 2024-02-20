Ким Чен Ыну подарили российский автомобиль

Пхеньян. КНДР. Автомобиль российского производства получил в подарок от президента РФ глава КНДР Ким Чен Ын. Об этом сообщает RT со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи и РИА Новости.

Как уточнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, речь идет о машине Aurus. Кстати, этот автомобиль показали Ким Чен Ыну во время посещения им космодрома Восточный в сентябре 2023 года.

Ранее сообщалось, что в скором времени российский лидер планирует посетить Северную Корею, стороны определяются со сроками визита.