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Ким Чен Ыну подарили российский автомобиль

10:49, 20 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Ким Чен Ыну подарили российский автомобиль
10:49, 20 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
66
0
#КНДР\n#Россия\n#власть\n#политика\n#автомобили\n#подарки
Фото: kremlin.ru
66
0

Как уточнил Дмитрий Песков, речь идет об Aurus.

Пхеньян. КНДР. Автомобиль российского производства получил в подарок от президента РФ глава КНДР Ким Чен Ын. Об этом сообщает RT со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи и РИА Новости.

Как уточнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, речь идет о машине Aurus. Кстати, этот автомобиль показали Ким Чен Ыну во время посещения им космодрома Восточный в сентябре 2023 года.

Ранее сообщалось, что в скором времени российский лидер планирует посетить Северную Корею, стороны определяются со сроками визита.

10:49, 20 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
66
0
#КНДР\n#Россия\n#власть\n#политика\n#автомобили\n#подарки