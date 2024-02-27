Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
СЭГЗ: на земле, на воде и в воздухе Лонгрид Семейное дело Лонгрид Самоварный дом Лонгрид

На Ижевском автозаводе приступают к сборке опытной партии пассажирских автомобилей «ЛАДА Ларгус»

11:16, 27 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
На Ижевском автозаводе приступают к сборке опытной партии пассажирских автомобилей «ЛАДА Ларгус»
11:16, 27 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
322
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижевский автозавод\n#автомобили
Фото: vk.com/a.brechalov
322
0

Ранее на предприятии начали собирать тестовую партию фургонов.

Ижевск. Удмуртия. На текущей неделе Ижевский автозавод начнёт собирать опытную партию пассажирских автомобилей «ЛАДА Ларгус» с двигателями внутреннего сгорания (ДВС). Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов. 

Напомним, что ранее предприятие начало тестовую сборку коммерческих фургонов «ЛАДА Ларгус». 

Всего в планах завода выпустить около 80 тестовых автомобилей до начала мая, чтобы отработать на них технологические процессы и обучить персонал. В мае уже будет запущено серийное производство автомобилей с ДВС.

Электроавтомобили планируется начать выпускать в III квартале 2024 года. Всего в 2024 году завод выпустит до 50 тысяч электрокаров. Для этого предприятие также хочет увеличить штат до трех тысяч сотрудников.

11:16, 27 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
322
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижевский автозавод\n#автомобили