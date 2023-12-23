Правила сдачи экзамена на права изменили в России

Москва. Новый регламент сдачи экзамена на водительские права вводит МВД. Как ожидается, документ вступит в силу с 1 апреля 2024 года, передает телеканал «360 градусов».

Отмечается, что по отношению к начинающим автомобилистам правила станут более мягкими. В частности, экзаменуемым будет разрешено допустить до 7 штрафных баллов. Сейчас права не получают те, кто сделал больше 5 ошибок.

В то же время ужесточены некоторые нормы, касающиеся пересдачи экзамена лицами, лишенными их за нарушения. Это касается водителей, севших за руль пьяными до окончания срока наказания.

Также до сдачи и пересдачи не допустят уклонистов от воинской службы, получивших повестку.

Вводятся ограничения и для тех, кто не обменял вовремя паспорт или просрочил медицинскую справку – эти документы придется получать вновь.

Наконец, обязаны будут пересдать экзамен иностранцы или россияне, получившие международные карточки за границей. Исключение сделано для россиян с белорусскими правами, или жителей этой страны, переехавших в Россию.