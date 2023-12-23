Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
В авангарде лучевой диагностики России Лонгрид Nonamegroup. У качества есть имя Лонгрид Александровский собор: история одного изъятия Лонгрид

Правила сдачи экзамена на права изменили в России

16:44, 23 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Правила сдачи экзамена на права изменили в России
16:44, 23 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
235
0
#Россия\n#автомобили\n#МВД\n#экзамен\n#автомобилисты
Фото: pxhere.com
235
0

По мнению экспертов, с апреля получить водительское удостоверение станет проще.

Москва. Новый регламент сдачи экзамена на водительские права вводит МВД. Как ожидается, документ вступит в силу с 1 апреля 2024 года, передает телеканал «360 градусов».

Отмечается, что по отношению к начинающим автомобилистам правила станут более мягкими. В частности, экзаменуемым будет разрешено допустить до 7 штрафных баллов. Сейчас права не получают те, кто сделал больше 5 ошибок.  

В то же время ужесточены некоторые нормы, касающиеся пересдачи экзамена лицами, лишенными их за нарушения. Это касается водителей, севших за руль пьяными до окончания срока наказания. 

Также до сдачи и пересдачи не допустят уклонистов от воинской службы, получивших повестку. 

Вводятся ограничения и для тех, кто не обменял вовремя паспорт или просрочил медицинскую справку – эти документы придется получать вновь. 

Наконец, обязаны будут пересдать экзамен иностранцы или россияне, получившие международные карточки за границей. Исключение сделано для россиян с белорусскими правами, или жителей этой страны, переехавших в Россию.

16:44, 23 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
235
0
#Россия\n#автомобили\n#МВД\n#экзамен\n#автомобилисты