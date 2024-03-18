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В Удмуртии проведут рейды для проверки возможности заезда пожарной техники во дворы

14:25, 18 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Удмуртии проведут рейды для проверки возможности заезда пожарной техники во дворы
14:25, 18 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожарные\n#дворы\n#проверки\n#автомобили
Фото: ГУ МЧС России по Удмуртии
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Одной из причин проверок стала ситуация, когда огнеборцы не смогли заехать во двор из-за припаркованного авто.

Ижевск. Удмуртия. Во дворах Удмуртии в скором времени пройдут рейды для проверки, может ли в них заехать пожарная техника. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Удмуртии. 

Сотрудники Госавтоинспекции и МЧС Удмуртии проверят многоквартирные жилые фонды и привлекут нарушителей к административной ответственности. 

Одной из причин рейдов стала ситуация, когда 16 марта пожарная машина не смогла заехать во двор по улице Тельмана в Ижевске. Проезд был заблокирован припаркованным автомобилем «Ссанг Йонг». В результате пожарные потратили дополнительное время на то, чтобы протянуть магистральную линию и добежать до очага. 

Собственником машины оказался 63-летний местный житель. В отношении него составлен административный материал по части 4 статьи 12.19 КоАП России («Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств»). 

Жителям Удмуртии напоминают, что нельзя оставлять свои машины на площадках для пожарной техники, перекрывать проезды, а также сужать размеры подъездов для пожарной техники. 

14:25, 18 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
36
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожарные\n#дворы\n#проверки\n#автомобили