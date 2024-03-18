В Удмуртии проведут рейды для проверки возможности заезда пожарной техники во дворы

Ижевск. Удмуртия. Во дворах Удмуртии в скором времени пройдут рейды для проверки, может ли в них заехать пожарная техника. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Удмуртии.

Сотрудники Госавтоинспекции и МЧС Удмуртии проверят многоквартирные жилые фонды и привлекут нарушителей к административной ответственности.

Одной из причин рейдов стала ситуация, когда 16 марта пожарная машина не смогла заехать во двор по улице Тельмана в Ижевске. Проезд был заблокирован припаркованным автомобилем «Ссанг Йонг». В результате пожарные потратили дополнительное время на то, чтобы протянуть магистральную линию и добежать до очага.

Собственником машины оказался 63-летний местный житель. В отношении него составлен административный материал по части 4 статьи 12.19 КоАП России («Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств»).

Жителям Удмуртии напоминают, что нельзя оставлять свои машины на площадках для пожарной техники, перекрывать проезды, а также сужать размеры подъездов для пожарной техники.