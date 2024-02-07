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Жителю Ижевска грозит 5 лет в колонии за повреждение чужой машины

16:15, 07 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Жителю Ижевска грозит 5 лет в колонии за повреждение чужой машины
16:15, 07 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
55
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#автомобили\n#ущерб
Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии
55
0

Ущерб превысил 400 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали мужчину по подозрению в повреждении иномарки. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. 

В конце декабря 2023 года в полицию обратился 35-летний ижевчанин. Он припарковал автомобиль у частного дома в Первомайском районе, а утром обнаружил, что кто-то повредил его машину. У иномарки было оторвано зеркало и погнуты бампер, двери и капот. Ущерб составил почти 460 тыс. рублей. 

По данному факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК России («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»). Сотрудники МВД смогли установить и задержать подозреваемого в преступлении 34-летнего местного жителя.

По версии следствия, пьяный мужчина проходил мимо машины и решил оторвать боковое зеркало, а затем он начал бить руками и ногами по кузову автомобиля.

Со злоумышленника взяли подписку о невыезде. За это преступление его могут лишить свободы на срок до 5 лет. 

16:15, 07 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
55
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#автомобили\n#ущерб