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Огонь с полыхающего автомобиля чуть не перекинулся на частный дом в Ижевске

17:05, 09 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Огонь с полыхающего автомобиля чуть не перекинулся на частный дом в Ижевске
17:05, 09 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
144
0
#пожар\n#автомобили\n#гаражи\n#Ижевск
Фото: ГУ МЧС России по Удмуртии
144
0

Возможной причиной возгорания называют короткое замыкание электроприборов в машине.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице Степной горел автомобиль и огонь чуть не перекинулся на весь дом, однако своевременный вызов пожарных спас положение. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Удмуртии.

Днём 8 апреля в гараже на улице Степной в Ижевске загорелся автомобиль.

«Хозяева вернулись домой, поставили машину в гараж, двигатель заглушили. Спустя примерно 20 минут со стороны гаража стали доноситься посторонние звуки. Открыв дверь в гараж (выход был прямо из дома), мужчина увидел полностью охваченный огнем автомобиль. Несмотря на высокую температуру и плотное задымление, он схватил огнетушитель и попытался потушить возгорание самостоятельно, но огонь быстро распространялся», — рассказал дознаватель МЧС Удмуртии Вадим Кочуров.

Одновременно с попытками мужа потушить пламя, его супруга вызвала пожарных. Прибывшие огнеборцы спасли здание от пожара, хотя огонь уже успел перекинуться с гаража на балкон дома.

В результате горения повреждены легковой автомобиль, отделка в гараже и имущество в доме на площади 50 кв. м.

Дознаватель МЧС называет одной из наиболее вероятных причин возгорания короткое замыкание электроприборов в автомобиле.

МЧС Удмуртии призывает жителей соблюдать противопожарные расстояния между зданиями при строительстве.

17:05, 09 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
144
0
#пожар\n#автомобили\n#гаражи\n#Ижевск