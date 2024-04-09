Огонь с полыхающего автомобиля чуть не перекинулся на частный дом в Ижевске

Возможной причиной возгорания называют короткое замыкание электроприборов в машине.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице Степной горел автомобиль и огонь чуть не перекинулся на весь дом, однако своевременный вызов пожарных спас положение. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Удмуртии.
Днём 8 апреля в гараже на улице Степной в Ижевске загорелся автомобиль.
«Хозяева вернулись домой, поставили машину в гараж, двигатель заглушили. Спустя примерно 20 минут со стороны гаража стали доноситься посторонние звуки. Открыв дверь в гараж (выход был прямо из дома), мужчина увидел полностью охваченный огнем автомобиль. Несмотря на высокую температуру и плотное задымление, он схватил огнетушитель и попытался потушить возгорание самостоятельно, но огонь быстро распространялся», — рассказал дознаватель МЧС Удмуртии Вадим Кочуров.
Одновременно с попытками мужа потушить пламя, его супруга вызвала пожарных. Прибывшие огнеборцы спасли здание от пожара, хотя огонь уже успел перекинуться с гаража на балкон дома.
В результате горения повреждены легковой автомобиль, отделка в гараже и имущество в доме на площади 50 кв. м.
Дознаватель МЧС называет одной из наиболее вероятных причин возгорания короткое замыкание электроприборов в автомобиле.
МЧС Удмуртии призывает жителей соблюдать противопожарные расстояния между зданиями при строительстве.